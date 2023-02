République démocratique du Congo. Des rebelles du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, responsables d’exécutions sommaires et de viols

par Amnesty International

Une enquête publiée par Amnesty International le 17 février 2023 révèle que des membres du groupe rebelle nommé Mouvement du 23 mars (M23) ont tué au moins 20 hommes et violé des dizaines de femmes et de filles dans l'est de la République démocratique du Congo. Des personnes ayant survécu aux attaques et d'autres témoins ont déclaré qu'entre



