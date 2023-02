78 millions d'enfants ne vont pas du tout à l'école, prévient le chef de l'ONU qui appelle à l'action

Un nombre impressionnant de 78 millions de filles et de garçons dans le monde aujourd'hui « ne vont pas du tout à l'école » à cause des conflits, des catastrophes climatiques et des déplacements - tandis que des dizaines de millions d'autres ne reçoivent qu'un enseignement sporadique - a déclaré jeudi le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres.



