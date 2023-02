Inde. Les descentes de l’administration fiscale dans les locaux de la BBC constituent une « atteinte à la liberté d’expression »

par Amnesty International

En réaction aux informations indiquant que des fonctionnaires de l'administration fiscale indienne ont procédé à des « contrôles » dans les locaux de la British Broadcasting Corporation (BBC) à Delhi et à Mumbai, seulement quelques semaines après la diffusion par cette chaîne d'un documentaire critiquant le Premier ministre Narendra Modi, Aakar Patel, président du bureau exécutif d'Amnesty



