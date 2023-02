Italie. Les mesures prévoyant des amendes et la saisie de navires de sauvetage d’organisations caritatives coûteront des vies en mer

par Amnesty International

Réagissant au vote du Parlement italien approuvant un nouvel ensemble de conditions à remplir pour les organisations caritatives portant secours à des personnes migrantes en mer, qui s'accompagne de la possibilité d'imposer des amendes et de saisir les navires, Matteo de Bellis, chercheur sur l'asile et les migrations à Amnesty International, a déclaré : « Ces mesures […]



