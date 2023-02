Nigeria. Les autorités doivent faire respecter les droits humains à l’approche des élections

par Amnesty International

Les autorités doivent veiller à ce que les élections présidentielles et à l’Assemblée nationale, prévues le 25 février au Nigeria, soient exemptes de toute nouvelle violence et intimidation, et mettre en place des mesures efficaces afin de protéger tous les participant·e·s et de prévenir les violations des droits humains, a déclaré Amnesty International. Les partis politiques, […] The post Nigeria. Les autorités doivent faire respecter les droits humains à l’approche des élections appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet