Guerre en Ukraine : 5,6 milliards de dollars sont nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires, selon l’ONU

Alors que les combats se poursuivent dans l’Est de l’Ukraine et la guerre à grande échelle est sur le point d’entrer dans sa deuxième année, les Nations Unies ont demandé, mercredi à Genève, 5,6 milliards de dollars pour couvrir les besoins humanitaires cette année de 11,1 millions de personnes en Ukraine et de 4,2 millions de réfugiés et leurs communautés d’accueil dans les pays européens.



