Cambodge. Mettre fin aux activités de Voice of Democracy revient à claquer la porte face aux médias indépendants

par Amnesty International

En réaction à la nouvelle selon laquelle le Premier ministre, Hun Sen, a ordonné la fermeture du média Voice of Democracy (VOD), après que ce dernier a affirmé que le fils aîné de Hun Sen, le général de corps d’armée Hun Manet, a approuvé l’octroi d’aides financières à la Turquie, Hana Young, directrice régionale adjointe […] The post Cambodge. Mettre fin aux activités de Voice of Democracy revient à claquer la porte face aux médias indépendants appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet