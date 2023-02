Arabie saoudite. Répression très inquiétante contre la liberté d’expression en ligne

par Amnesty International

Depuis un an, les autorités saoudiennes intensifient leur violente répression ciblant les personnes qui se servent des espaces en ligne pour faire entendre leurs opinions, a déclaré Amnesty International le 13 février 2023. Elle a recensé les cas de 15 personnes condamnées en 2022 à des peines d'emprisonnement comprises entre 10 et 45 ans, uniquement pour des activités pacifiques



