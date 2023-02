Face à la montée du niveau des mers, le chef de l’ONU appelle à passer à l’action

Devant le Conseil de sécurité, réuni ce mardi 14 février pour un débat sur l’élévation du niveau des mers et ses implications pour la paix et la sécurité, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et le Président de l’Assemblée générale, Csaba Kőrösi, ont exhorté les Etats à montrer leur volonté politique pour éviter les catastrophes humanitaires et les conflits qu’annonce la montée des océans.



