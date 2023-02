Les femmes LBQ+ sont confrontées à des attaques brutales et à la discrimination généralisée

par Human Rights Watch

(New York) - Des femmes lesbiennes, bisexuelles et queers (LBQ+) et des personnes non binaires du monde entier subissent des violences aux mains des forces de sécurité, des membres de leur famille et d'autres personnes, ainsi qu'une discrimination généralisée qui les empêche de construire des relations et fonder des foyers et des familles, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui.



