Nous devons passer des idées à l’action pour que la mondialisation profite à tous, assure le chef de l’ONU

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a présenté lundi les grandes lignes de « Notre programme commun » devant l’Assemblée générale, et annoncé qu’il déclinerait au cours de l’année 11 priorités, incluant un renouveau du maintien de la paix, une réforme de la finance internationale et un renforcement de l’expertise de l’ONU, afin de réussir les Objectifs de développement durable (ODD) et adapter la communauté internationale aux défis à venir.



