Liban. Le gouvernement doit remédier à la pénurie de médicaments et à la crise sanitaire

par Amnesty International

Plus d’un an après que le gouvernement libanais a supprimé les subventions de la plupart des médicaments, les politiques à court terme et l’absence de filets de sécurité sociale adéquats privent la population de médicaments essentiels ou vitaux, devenus indisponibles ou inabordables, a déclaré Amnesty International le 9 février 2023. En outre, le gouvernement n’a pas […] The post Liban. Le gouvernement doit remédier à la pénurie de médicaments et à la crise sanitaire appeared first on Amnesty International. ]]>



