Les périls du journalisme au Cameroun

par Human Rights Watch

Click to expand Image Martinez Zogo, à gauche, et Jean Jacques Ola Bebe, à droite. © 2019 Martinez Zogo et Jean Jacques Ola Bebe Les détails de la mort de Martinez Zogo sont épouvantables. Son corps, qui a été retrouvé à Soa, une banlieue de la capitale camerounaise, Yaoundé, le 22 janvier 2023, présentait des signes indiquant qu’il aurait subi de graves tortures, notamment des chocs électriques. Le gouvernement a publié une déclaration indiquant qu’il avait « subi d’importants sévices corporels ». Lorsqu’un journaliste d’investigation est tué, a fortiori avec une telle violence, où que…



