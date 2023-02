~ Blessures et performances : quand la science se penche sur le football américain

Le 13 février prochain aura lieu la 57édition du Super Bowl. Les audiences de cet événement sportif font du football américain l’un des spectacles audiovisuels les plus médiatisés aux États-Unis et dans le monde. L’engouement du public pour le football américain dépasse largement les frontières des pays nord-américains, tant au niveau du nombre de spectateurs et téléspectateurs du championnat de la ligue professionnelle (NFL) que de pratiquants.Créée officiellement en 1998, la fédération internationale de football américain (IFAF) dénombre en effet pas moins de 74 pays…