Érythrée : Sévère répression à l’encontre des familles de déserteurs

par Human Rights Watch

Click to expand Image De jeunes Érythréens revenaient d'une académie de formation militaire le 18 août 2019 à Elabered, en Érythrée. © 2019 Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images (Nairobi, le 9 février 2023) – Le gouvernement érythréen a infligé des punitions, ces derniers mois, aux membres des familles de milliers d’insoumis ou déserteurs présumés, dans le cadre d’une campagne intensive de conscription forcée, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les forces de sécurité érythréennes sont fortement impliquées dans des opérations militaires de soutien au gouvernement…



