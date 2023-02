Réponse au séisme : dans une course contre la montre, Guterres exhorte à donner la priorité aux gens

L'heure est venue de se mobiliser pour les populations de Türkiye et de Syrie affectées par le séisme meurtrier de lundi et de leur montrer « le même type de soutien et de générosité » dont elles ont fait preuve en aidant des millions de réfugiés et de personnes déplacées fuyant les conflits, a déclaré jeudi le chef de l'ONU.



