Au Rwanda, la mort d’un journaliste demeure inexpliquée

par Human Rights Watch

Click to expand Image John Williams Ntwali © 2017 Facebook Trois semaines après la mort suspecte de John Williams Ntwali, l’un des derniers journalistes d’investigation indépendants du Rwanda, les autorités rwandaises n’ont pas garanti une enquête crédible et transparente sur les circonstances de son décès. Au contraire, elles ont préféré suivre leur stratégie bien rodée qui consiste à faire obstruction aux enquêtes, à éluder les questions qui leur sont posées et à détourner l’attention de l’affaire. Mardi, des journalistes ont été invités à entendre le verdict du tribunal contre le conducteur…



Lire l'article complet