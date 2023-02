TEMOIGNAGE : 60 secondes de terreur, le tremblement de terre en Türkiye

Lorsque les tremblements de terre dévastateurs ont frappé la Türkiye et la Syrie, tuant des milliers de personnes lundi, Olga Borzenkova, porte-parole de l'agence des Nations Unies pour les migrations (OIM), se trouvait à Gaziantep, en Türkiye, l'une des régions les plus touchées. Elle décrit son expérience et l'effort d'intervention d'urgence qui est en cours.



