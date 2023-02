ChatGPT : le plagiat n’est que l’arbre qui cache la forêt

par Claire Boine, Research associate, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Céline Castets-Renard, Professeur de droit à l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire « Law, Accountability and Social Trust in AI », Université Toulouse 1 Capitole

Partagez cet article