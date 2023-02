Thaïlande. Des manifestant·e·s mineurs risquent de « graves répercussions » pour avoir pris part à des manifestations de masse

par Amnesty International

Les autorités thaïlandaises ont arrêté, poursuivi, surveillé et menacé des mineur·e·s parce qu’ils avaient participé à des manifestations de masse sans précédent, a déclaré Amnesty International mercredi 8 février, en demandant l’abandon des charges et la fin du harcèlement visant à dissuader les jeunes de se joindre aux manifestations. Le nouveau rapport d’Amnesty International, intitulé We […] The post Thaïlande. Des manifestant·e·s mineurs risquent de « graves répercussions » pour avoir pris part à des manifestations de masse appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet