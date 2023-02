Une école sur trois dans le monde ne dispose ni d’eau potable ni d’installations sanitaires de base (UNESCO)

Alors que les investissements dans la santé et la nutrition scolaires ont un impact significatif sur la réussite des élèves, une école sur trois dans le monde ne dispose toujours pas d’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires de base, révèle un nouveau rapport publié par l’UNESCO, l’UNICEF et le PAM.



