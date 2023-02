Gaza : Deux sœurs en danger après leur retour forcé chez leur père

par Human Rights Watch

Click to expand Image Wissam al-Tawil, 23 ans, et Fatma al-Tawil, 19 ans. © Privé (Gaza) – Les autorités de Gaza devraient d’urgence assurer la sécurité et la remise en liberté de deux sœurs qui seraient détenues de force par leur père et qui encourent de graves risques depuis leur retour forcé à son domicile il y a un mois, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les deux jeunes femmes, Wissam al-Tawil, 23 ans, et Fatma al-Tawil, 19 ans, ont déjà déclaré avoir échappé à leur père à plusieurs reprises, notamment en septembre 2022, et elles ont signalé leurs abus aux autorités, aux organisations…



