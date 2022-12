Les étudiantes afghanes craignaient ce jour sombre

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des étudiantes afghanes étaient regroupées devant l’une des entrées de l'Université de Kaboul en Afghanistan, le 26 février 2022. © 2022 AP Photo/Hussein Malla La semaine dernière, je me suis entretenue avec Zarmina Ahadi, 21 ans, qui venait de terminer son quatrième semestre à l'Université de Kaboul. Face à la répression implacable des droits des femmes par les talibans, Zarmina et d’autres étudiantes craignaient qu'il n'y aurait plus de cinquième semestre pour elles. Des rumeurs circulaient sur l’imminence d’une décision interdisant l’accès des femmes aux universités.…



