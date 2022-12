Un médecin décrit l'attaque russe contre un hôpital dans le sud de l'Ukraine

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des pompiers ukrainiens marchaient parmi les décombres d’une maternité à Vilniansk, dans la région de Zaporijia, dans l’est de l’Ukraine, le 23 novembre 2022, après une attaque russe qui a tué un nouveau-né et blessé deux médecins. © 2022 Kateryna Klochko/AP Photo Le 23 novembre, des missiles russes ont frappé la maternité de l'hôpital central du district de Vilniansk, dans la région de Zaporijia, dans le sud de l'Ukraine. Travaillant aux côtés d’infirmières, d’assistants administratifs et d'autres membres du personnel hospitalier, deux médecins étaient de service cette…



