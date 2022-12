Pologne : L’érosion de l’état de droit nuit aux femmes et aux personnes LGBT

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une manifestante tenait une pancarte montrant un éclair rouge, devenu un symbole des droits des femmes en Pologne, lors d’un rassemblement tenu à Varsovie pour protester contre l'érosion de ces droits dans ce pays, le 28 novembre 2022. © 2022 Maciej Luczniewski/NurPhoto via AP (Budapest, le 15 décembre 2022) – Les attaques continues du gouvernement polonais contre l’état de droit nuisent aux droits des femmes et des personnes LGBT et nécessitent une action plus ferme de la part de l’Union européenne, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Depuis que le parti Droit…



Lire l'article complet