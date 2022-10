L’inactivité physique a un coût élevé pour la santé mais aussi les économies, prévient l’OMS

Près de 500 millions de personnes développeront des maladies cardiaques, de l'obésité, du diabète ou d'autres maladies non transmissibles (MNT) attribuables à l'inactivité physique, entre 2020 et 2030, ce qui coûtera 27 milliards de dollars par an, si les gouvernements ne prennent pas des mesures urgentes pour encourager plus d'activité physique chez les leurs populations.]]>



