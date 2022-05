République centrafricaine : Abus commis par des forces liées à la Russie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un Casque bleu de l’ONU à côté d’un membre des forces de sécurité russes et (derrière lui) d’un membre de la garde présidentielle du chef de l’État centrafricain Faustin-Archange Touadéra, à Bangui, le 27 décembre 2020. © 2020 Alexis Huguet/AFP (Nairobi) – Des forces en République centrafricaine, identifiées par des témoins comme étant russes, semblent avoir sommairement exécuté, torturé et battu des civils depuis 2019, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les autorités nationales, la Cour pénale spéciale (CPS) du pays ou la Cour pénale internationale (CPI)…



