Des Haïtiens sont renvoyés vers un pays plongé dans le chaos

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un Haïtien renvoyé au pays par les États-Unis en décembre 2021 a noté sur un pullover tous les pays qu’il a dû traverser pour arriver jusqu’aux États-Unis, en commençant par la République dominicaine. L’inscription à droite dit en créole : « Notre secours est dans le nom de l'Éternel, Qui a fait les cieux et la terre. » © 2021 IOM (Washington) – Les États-Unis et tous les autres pays devraient mettre fin aux expulsions et aux rapatriements forcés vers Haïti, où les personnes expulsées sont exposées à un risque élevé de violence et n’ont pas de réel accès à des mesures…



