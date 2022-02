« Les États-Unis imposent la première tranche de coûts rapides et significatifs à la Russie »

Hier, le président russe Vladimir Poutine a reconnu deux régions de l'Ukraine en tant qu'États indépendants et a affirmé aujourd'hui que cette reconnaissance incluait toute la région du Donbass. Le Parlement russe a également autorisé le déploiement de forces russes supplémentaires sur ce territoire ukrainien. Comme le président Biden et nos Alliés et partenaires l'ont clairement indiqué, nous imposerons des coûts importants à la Russie en raison de ses actions. Aujourd'hui, l'administration met en œuvre (...)



