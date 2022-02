Condamnation de la reconnaissance des Républiques de Donetzk et de Lougansk, par Antony Blinken

Nous condamnons fermement la décision du président Poutine de reconnaître les soi-disant « républiques populaires de Donetsk et Lougansk » comme « indépendantes ». Comme nous l'avons dit lorsque la Douma a fait sa demande pour la première fois : cette décision représente un rejet total des engagements de la Russie dans le cadre des accords de Minsk, contredit directement l'engagement dont la Russie se réclame envers la diplomatie et constitue une attaque claire contre la souveraineté et l'intégrité (...)



