Le brouillon du nouvel accord avec l'Iran

Les négociations 5+1 sur le nouvel accord nucléaire avec l'Iran ont abouties à un premier document de 20 pages . Une première étape devrait consister en suspension par l'Iran de l'enrichissement de l'uranium à plus de 5 % et la libération de prisonniers occidentaux, tandis que 7 milliards de dollars d'avoirs iraniens seraient débloqués en Corée du Sud. La seconde phase consistera en la levée des sanctions états-uniennes. En définitive, l'Iran n'enrichira plus d'uranium à plus de 3,67 %. Dans la pratique, (...)



