Allocution de Joe Biden sur la crise ukrainienne, par Joseph R. Biden Jr.

Bonjour. J'aimerais aujourd'hui faire le point sur la crise relative à la Russie et l'Ukraine. Depuis le début de cette crise, j'ai été absolument clair et cohérent sur ce point : les États-Unis sont prêts quoi qu'il arrive. Nous sommes prêts à la diplomatie – à mettre en œuvre une action diplomatique avec la Russie et nos Alliés et partenaires pour favoriser la stabilité et la sécurité en Europe dans son ensemble. Et nous sommes prêts à répondre de manière décisive à une attaque russe contre l'Ukraine, ce (...)



