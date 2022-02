À qui l'Indonésie vient d'acheter 36 avions de combat ?

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé que l'Indonésie vient d'acheter 42 Rafales à la France. Sa ministre de la Défense, Florence Parly, a signé le contrat avec son homologue indonésien, Prabowo Subianto, le 10 février 2022. Malheureusement, Prabowo Subianto a précisé quelques heures plus tard que ce contrat ne porte que sur 6 avions et que les 36 autres sont à venir. Un peu plus tard encore, le département d'État US annonçait avoir vendu 36 F-15 à l'Indonésie. En septembre 2021, les (...)



