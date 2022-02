Procès de l'assassinat de Thomas Sankara

Le Burkina Faso a organisé le procès des assassins de Thomas Sankara (photo), le 15 octobre 1987. Sankara était le leader des révolutionnaires africains, souvent comparé à Che Guevara. Il était anti-impérialiste, socialiste, panafricaniste et tiers-mondiste. Il critiqua violemment la politique africaine du président français François Mitterrand et son soutien à l'apartheid en Afrique du Sud contre les noirs et à Israël contre les arabes. Il rapprocha son pays de Cuba et adopta son système des Comités de (...)



Lire l'article complet