Washington et Londres tentent de préserver leur domination sur l'Europe, par Thierry Meyssan

par Thierry Meyssan

Aujourd'hui, les secrets les mieux gardés sont vite éventés. Ils ne se propagent pas pour autant. Pourtant, cette semaine, les lettres confidentielles des États-Unis et de l'Otan à la Russie ont fuité et ont été beaucoup lues. Alors que le devant de la scène est dominé par des bruits de bottes de l'Otan, les coulisses occidentales sont le théâtre fébrile d'organisation de réseaux de surveillance des alliés par leurs suzerains états-uniens et britanniques. Car Washington et Londres sont persuadés que la Russie ne les attaquera pas, mais tentera de détourner leurs alliés.



