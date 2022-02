Union africaine : L’accent devrait être mis sur les droits et la justice lors du sommet

par Human Rights Watch

(Addis-Abeba) – Le président du Sénégal Macky Sall devrait veiller à ce que la protection des civils, les droits humains, la justice et l’obligation de rendre des comptes soient au cœur de l’agenda de l’Union africaine lors de sa prise de fonction à la tête de cet organisme regroupant 55 pays, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le sommet de l’Union africaine (UA) doit se tenir les 5 et 6 février 2022. « Le président sénégalais Macky Sall assume la présidence de l’Union africaine à un moment où le continent est confronté à d’énormes défis en matière de sécurité et de santé, à des bouleversements…



Lire l'article complet