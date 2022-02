Blackwater est dans le Donbass avec le bataillon Azov, par Manlio Dinucci

La CIA et le MI6 sont en train de réorganiser les réseaux stay behind de l'Otan en Europe orientale. Si après la Seconde Guerre mondiale, ils s'appuyaient sur d'anciens nazis pour combattre les Soviétiques, ils soutiennent toujours des groupes néo-nazis contre les Russes. Il n'y a aucune raison évidente à cela. Les nazis étaient pléthore dans les années 40, ils sont très peu nombreux aujourd'hui et n'existent encore que grâce à l'aide des Anglo-Saxons.



