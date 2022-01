Mukhtar Ablyazov a dirigé les émeutes au Kazakhstan depuis Paris

Mukhtar Ablyazov, le dirigeant en fuite de la BTA Bank et président-fondateur du Choix démocratique du Kazakhstan (QDT) , a été piégé par les humoristes russes, Vovan et Lexus (qui avaient aussi piégé le président français Emmanuel Macron en 2019). Pour le besoin d'un gag, ils se sont fait passer pour des collaborateurs d'Alexeï Navalny et ont discuté en vidéo-conférence avec Mukhtar Ablyazov de leur alliance pour le renversement des dictatures au Kazakhstan et en Russie, mais aussi en Ukraine et au (...)



Lire l'article complet