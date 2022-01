Les fanatismes au service des Etats-Unis, par Thierry Meyssan

par Thierry Meyssan

Les États-Unis pourraient réorganiser tout le Moyen-Orient en réconciliant les sunnites et les chiites, l'Arabie saoudite et l'Iran. Ils imposeraient alors un autre clivage : pour ou contre l'islam politique. Cette nouvelle ligne de partage leur permettrait de relancer le jihadisme de manière beaucoup plus large.



