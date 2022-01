L'Otan enregistre des adhésions à son insu (Ben Wallace)

Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a assuré le Parlement, le 17 janvier 2022, que : « De nombreux pays ont rejoint l'Alliance non pas parce que l'Otan les y a obligé, mais à cause de la volonté librement exprimée des gouvernements et des peuples de ces pays ». En premier lieu, c'est confondre la forme et le fond. Quelques populations s'y sont opposées. Il a fallu manipuler les institutions pour donner l'illusion d'une adhésion populaire. Par exemple, la majorité des citoyens de (...)



Lire l'article complet