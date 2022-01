Hillary, le retour ?

Le directeur d'un institut de sondages, Douglas E. Schoen, a publié une tribune dans le Wall Street Journal pour lancer l'idée d'un retour d'Hillary Clinton sur la scène politique [1]. L'idée est que le président Joe Biden (79 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer) ne pourra pas se représenter et que sa vice-présidente, Kamala Harris, ne parvient pas à s'imposer. Ni le sénateur Bernie Sanders (80 ans, malade du cœur), ni la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (81 ans), ne pourront non plus. La voie (...)



