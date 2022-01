L'Iran rouvre son bureau à l'Organisation de coopération islamique (OCI)

La République islamique d'Iran vient de rouvrir son bureau à Organisation de coopération islamique (OCI), à Jeddah (Arabie saoudite). Depuis plusieurs années, l'Iran et l'Arabie saoudite s'excommunient mutuellement, divisant le Moyen-Orient en deux camps, chiite et sunnite. Il n'en a pas toujours été ainsi, même si cette opposition s'enracine dans un passé lointain. Ainsi, durant la guerre en Bosnie-Herzégovine, les pasdarans iraniens (et des membres du Hezbollah libanais) se bâtaient aux côtés des Frères (...)



Lire l'article complet