Rétablissement imminent des relations irano-saoudiennes

Le député Jalil Rahimi Jahanabadi, membre de la Commission de la Sécurité nationale et de la Politique étrangère au parlement iranien, a twetté le 15 janvier 2022 : « Les #Relations Importantes entre l'#Iran et l'#Arabie Saoudite sont ranimées et les #Ambassades se préparent à rouvrir. Cela a des effets importants sur la réduction des tensions régionales et l'augmentation de la cohésion du monde #Islamique. Stupidité des #Extrémistes ». Depuis quatre mois Téhéran et Riyad discutennt au niveau des chefs de (...)



Lire l'article complet