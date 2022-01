En Australie, les personnes vaccinées contre la Covid ont 13 fois plus de risques graves

Les statistiques des Nouvelles Galles du Sud (Australie), publiées le 12 janvier 2022, attestent que les personnes doublement vaccinées contre la Covid-19 ont 6 fois plus de risque que les non-vaccinées d'être hospitalisées et 13 fois plus de risque d'être placées en réanimation [1]. L'Australie a basé toute sa politique sanitaire sur l'injection d'ARN messager. 93,7 % des Australiens de plus de 16 ans sont aujourd'hui doublement « vaccinés ». On savait que la généralisation du vaccin ARN messager, et (...)



Lire l'article complet