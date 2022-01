Le Dr. Fauci a menti. La Covid-19 aurait été fabriquée par l'homme

Des e-mails, révélés par les deux représentants jacksoniens James Comer (Kentucky, chef de la minorité de la Commission de surveillance de l'Exécutif) et Jim Jordan (Ohio, chef de la minorité de la Commission de la Justice), attestent que les scientifiques officiels US ont délibérément menti à propos de l'origine de la Covid-19. Lors d'une réunion secrète, le 1er février 2020, des experts —dont Robert Garry et Mike Farzan (le plus grand spécialiste des Covid) — ont exposé que la configuration du virus ne (...)



Lire l'article complet