Afghanistan: La prise du pouvoir par les Talibans a aggravé la crise des droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ces femmes afghanes faisaient la queue pour recevoir des sommes d’argent attribuées par le Programme alimentaire mondial lors d'une opération organisée par le PAM à Kaboul, le 3 novembre 2021. © 2021 AP Photo/Bram Janssen (New York) – La prise du pouvoir par les talibans a accéléré la crise des droits humains et la catastrophe humanitaire qui frappent l'Afghanistan, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport mondial 2022. Après que les talibans ont pris le contrôle du pays le 15 août 2021, ils sont revenus sur les avancées en matière de droits des…



Lire l'article complet