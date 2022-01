La Pologne, la Roumanie et la Lituanie indemnisent une victime de la CIA

Suite à un jugement de la Cour européenne des Droits de l'homme, la Pologne, la Roumanie et la Lituanie, qui ont hébergé des prisons secrètes de la CIA, ont indemnisé chacune à hauteur de 100 000 dollars une victime de la CIA, Abu Zubaydah, qui avait été détenue chez eux. Six membres de l'Administration Bush avaient assisté à une douzaine de réunions de « démonstrations » à la Maison-Blanche et autorisé chacune des tortures qu'il a subi. Il s'agit du vice-président Dick Cheney, du secrétaire d'État Colin (...)



