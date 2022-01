Washington refuse de discuter du déploiement de l'Otan

Les négociations russo-états-uniennes de Genève ont tourné court. La négociatrice US, Wendy Sherman, secrétaire d'Etat adjointe, n'était autorisée par le président Biden à ne discuter que du déploiement des missiles US en Ukraine et des troupes russes à la frontière russo-ukrainienne, pas d'autre chose. La Russie avait envoyé son ministre adjoint des Affaires étrangères, Sergey Riabkov, pour débattre de la proposition de Traité garantissant la paix publiée par le président Vladimir Poutine. Il s'agit (...)



Lire l'article complet