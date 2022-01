Bilan de deux jours d'état de siège au Kazakhstan

Depuis la proclamation de l'état de siège dans tout le pays et les coupures des communications téléphoniques dans certaines régions, le 5 janvier, les forces de sécurité ont estimé à 20 000 personnes le total des jihadistes étrangers et des islamistes kazakhs. Une centaine d'entre eux aurait été abattue lors de batailles avec l'armée et la police. 7 soldats ont été tués. 4 400 personnes ont été interpellées. Certaines d'entre elles pourront être envoyées à Moscou pour y être interrogées. 748 soldats et 18 (...)



