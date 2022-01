Le Nigeria détruit plus d'un million d'ARN messager AstraZeneca

La mort dans l'âme, le Nigeria a détruit, le 22 décembre 2021, 1,06 million de doses d'ARN Messager AstraZeneca offertes par les pays occidentaux via le programme d'accès global aux « vaccins » de l'Organisation mondiale de la Santé (COVAX). Les pays donateurs avaient « généreusement » expédié des doses qui arrivaient à leur date d'expiration et ne pouvaient donc plus être diffusées sans mettre en danger les patients. Rappelons au passage que l'ARN messager n'est pas un vaccin à proprement parler, mais que la (...)



